Главгосстройнадзор выявил более 1 100 самостроев в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году Главное управление государственного строительного надзора Московской области направило 1 136 уведомлений о выявлении самовольных построек. К таким объектам относятся производственные, коммерческие и хозяйственные здания, возведенные без разрешения на строительство.

Самострои выявляют с помощью регулярных мониторингов, объездов территорий и использования квадрокоптеров. Это позволяет инспекторам быстрее обследовать участки и обнаруживать незаконные объекты на ранних этапах строительства.

Больше всего самовольных построек выявлено в городских округах Ступино (143 объекта), Мытищи (91 объект) и Раменское (84 объекта). За 2025 год снесено 57 незаконных строений.

В ведомстве напомнили, что за самовольное строительство предусмотрены серьезные штрафы: для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности до 90 суток. Также нарушителям грозит снос построек за свой счет или с последующей компенсацией расходов в бюджет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.