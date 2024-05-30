сегодня в 19:07

Главгосстройнадзор проверил возведение корпусов ЖК и поликлиники в Котельниках

Главгосстройнадзор Подмосковья провел проверку строительства корпусов жилого комплекса с пристроенной поликлиникой для взрослых в ЖК «Томилинский бульвар», который находится в мкр Ковровый на улице Новая в городе Котельники. Строящаяся поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области произвели осмотр выполненных работ по возведению конструкций надземной части и кровельных работ. На данном этапе строительства корпусов ЖК ведутся работы по устройству фасадов первых этажей и внутренних инженерных систем.

Застройщик АО «Яркий мир» планирует завершить строительство в феврале 2025 года.

Дома «Томилинского бульвара» образуют квартал, где внутренние дворы — это уютные и безопасные парки с Wi-Fi, а снаружи спортивные площадки. На первых этажах домов разместятся кофейни, мини-маркеты, салоны красоты и другие полезные сервисы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.