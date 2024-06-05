Главгосстройнадзор проверил ход строительства жилой застройки в Электростали

сегодня в 18:54

Главгосстройнадзор Московской области проводит проверку строительства многоквартирного жилого дома на проезде Рабочий в Электростали. Об этом сообщает пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Подмосковья.

Строительство 15-этажного дома возобновлено в марте 2023 года, здесь будет 112 квартир. На объекте ведутся работы по возведению монолитного каркаса, ограждающих конструкций, фасада здания, проводится монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство. На первом этаже будут располагаться коммерческие помещения.

На данный момент на объекте задействовано 32 рабочих и 2 единицы техники.

Окончание строительства запланировано на 3-й квартал 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.