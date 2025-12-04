Главгосстройнадзор Подмосковья стал лидером по числу цифровых практик, рекомендованных АСИ

Главгосстройнадзор Московской области признан лидером региона по количеству цифровых практик, рекомендованных Агентством стратегических инициатив к внедрению в субъектах РФ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Агентство стратегических инициатив провело аудит цифровых практик, размещенных на платформе «Смартека» с 2019 по 2025 год. По итогам проверки четыре цифровые практики Главгосстройнадзора Московской области признаны активными и рекомендованы к внедрению в других регионах.

В перечень вошли мобильное приложение «Подмосковные стройки», «Онлайн-калькулятор проверок», мобильное приложение для подтверждения устранения нарушений по предписанию и «Центр содействия строительству». Эти решения ориентированы на пользователей, застройщиков и инвесторов.

«Подмосковные стройки» позволяют просматривать цифровые паспорта проектов и сроки строительства объектов. «Онлайн-калькулятор проверок» помогает застройщикам рассчитать количество инспекций на площадке. Мобильное приложение для подтверждения устранения нарушений дает возможность отчитаться онлайн об устранении выявленных нарушений. «Центр содействия строительству» обеспечивает инвесторам единый доступ ко всем госорганам, ускоряя получение разрешений и сокращая количество процедур, пояснил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Все практики одобрены Минстроем РФ, Минэкономразвития РФ и профильными комиссиями Госсовета. Практика «Онлайн-калькулятор проверок» уже внедрена в ряде регионов, включая Воронежскую область, Республику Башкортостан, Калининградскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.

«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.