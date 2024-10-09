В Реутове рассказали об IT-профиле строящейся школы в мкр 10а

Глава Реутова Филипп Науменко с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым встретились с педагогическим коллективом и родителями учеников строящейся школы в микрорайоне 10а, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Будущая флагманская школа Реутова обретает свои окончательные черты. По многочисленным запросам здесь будет развиваться IT-направление.

Учителя и родители включились в процесс адаптации здания уже на этапе строительства. С их подачи в школе появятся классы-трансформеры, позволяющие менять пространство под конкретную задачу. Два спортивных зала с душевыми и санузлом станут площадками для обучения детей азам разных видов спорта — от футбола до тенниса. В библиотеке предусмотрен демонстрационный зал, в кабинетах естественных наук — современные лаборантские.

Среди родителей, принявших участие в обсуждении — Нэлла Баранова. Год назад вместе с другими родителями она закладывала капсулу в фундамент школы. Ее маленький сын оставил здесь отпечаток ладошки. Семья наблюдает за работами из окон своего дома по соседству. Строительство идет под строгим родительским надзором.

Сейчас на территории школы уже кладут плитку, внутри идут отделочные работы. Пока столовые и спортзалы мало отличаются друг от друга, но с каждым днем помещения приобретают более четкие контуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.