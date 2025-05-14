Глава Жуковского рассказал о планах по расселению аварийных домов

В Жуковском прошла «Выездная администрация» по вопросу расселения аварийных домов. Сначала глава Жуковского Борис Аубакиров рассказал присутствующим о планах по расселению существующих домов и строительству новых, после каждый желающий мог задать лично интересующий его вопрос главе, его заместителям, представителю управляющей компании и депутатам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Встреча состоялась в школе № 6.

В этом году завершаются работы по строительству дома на улице Гагарина для переселения в него жителей 8 аварийных домов микрорайона Ильинка. В новый дом переедут 106 семей. Далее предполагается снос этих восьми аварийных домов, после чего на их месте должно начаться строительство нового жилого фонда для продолжения реализации программы по расселению.

Помимо этого, в конце года планируется приступить к строительству дома на улице Серова (на земельном участке с кадастровым номером 50:52:0010322:579) для расселения жителей шести аварийных зданий. Технико-экономические параметры концепции планируемого жилого дома (в том числе этажность, обеспеченность элементами благоустройства, парковочными местами) будут выполнены с учетом утвержденных нормативов градостроительного проектирования, правил землепользования и застройки территории и других требований действующего законодательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.