Глава Ступина проверил строительство школы в квартале «Надежда»
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Ступино
Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями оценил ход строительных работ в школе в квартале «Надежда». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
На объекте параллельно ведутся работы по внутренней отделке помещений и внешних фасадов здания. Продолжается монтаж инженерных систем.
На прилегающей территории установлены основания для спортивных и детских площадок, оборудованных безопасным резиновым покрытием, соответствующим современным стандартам.
Продолжается обустройство асфальтовых пешеходных дорожек и работы по установке постоянного ограждения.
В работах задействовано около 70 человек и 11 единиц техники.
«Ежедневно на объекте работает от 73 до 80 человек. На мой взгляд, этого количества недостаточно для того, чтобы работы шли согласно установленному графику. Мы договорились с подрядчиком об увеличении количества работников до 100», — рассказал Сергей Мужальских.
Школа в квартале «Надежда» станет современным учебным заведением с условиями, подходящими различным возрастным группам. Основное здание площадью 11 тыс. кв. м. рассчитано на 550 человек. Помимо учебных классов объект будет оборудован актовым залом на 300 человек, лаборантскими, информационно-библиотечный центром, пищеблоком, медкабинетом, помещениями для групп продленного дня и административными помещениями.
Завершение работ запланировано на 2025 год.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.