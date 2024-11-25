Глава Ступина проверил строительство школы в квартале «Надежда»

сегодня в 14:26

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями оценил ход строительных работ в школе в квартале «Надежда». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На объекте параллельно ведутся работы по внутренней отделке помещений и внешних фасадов здания. Продолжается монтаж инженерных систем.

На прилегающей территории установлены основания для спортивных и детских площадок, оборудованных безопасным резиновым покрытием, соответствующим современным стандартам.

Продолжается обустройство асфальтовых пешеходных дорожек и работы по установке постоянного ограждения.

В работах задействовано около 70 человек и 11 единиц техники.

«Ежедневно на объекте работает от 73 до 80 человек. На мой взгляд, этого количества недостаточно для того, чтобы работы шли согласно установленному графику. Мы договорились с подрядчиком об увеличении количества работников до 100», — рассказал Сергей Мужальских.

Школа в квартале «Надежда» станет современным учебным заведением с условиями, подходящими различным возрастным группам. Основное здание площадью 11 тыс. кв. м. рассчитано на 550 человек. Помимо учебных классов объект будет оборудован актовым залом на 300 человек, лаборантскими, информационно-библиотечный центром, пищеблоком, медкабинетом, помещениями для групп продленного дня и административными помещениями.

Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.