Глава Ступина проверил ремонт кровли и обсудил с жителями возмещение ущерба

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 27 октября проверил капремонт крыши дома № 18 на улице Службина после обращений жителей о протечках. Он осмотрел пострадавшие квартиры и разъяснил порядок компенсаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В проверке участвовали профильные заместители главы округа, представители управляющих компаний и депутатского корпуса. Поводом для выезда стали обращения жителей о протечках во время ремонта кровли.

«Подрядная организация готова либо собственными силами выполнить ремонт квартир, либо выплатить компенсацию через страховую компанию. Будем помогать жителям, чтобы они получили положенные выплаты. Срок их предоставления составит не более двух месяцев», — отметил Сергей Мужальских.

Основные работы на крыше дома № 18 выполнены. Подрядчику осталось уложить два слоя кровельного материала. Завершить капремонт планируют до начала ноября.

В 2026 году программа капитального ремонта в городском округе Ступино охватывает 62 элемента в 46 многоквартирных домах, в том числе 38 кровель. При формировании программы приоритет отдавали домам, где протечки доставляли жителям наибольшие неудобства. Уже отремонтированы 17 кровель, еще 21 находится в работе.

Администрация округа контролирует завершение ремонта и возмещение ущерба жителям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.