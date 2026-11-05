Глава Ступина проверил капремонт дома на улице Чайковского

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 3 ноября проверил ход капитального ремонта дома № 27 на улице Чайковского. Работы на фасаде планируют завершить до 30 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сергей Мужальских провел выездное совещание с депутатом Московской областной думы Андреем Голубевым, профильными заместителями, представителями управляющей и подрядной организаций, депутатами местного совета депутатов.

По данным фонда капитального ремонта Московской области, в доме выполнили монтаж 336 м² и демонтаж 168 м² межпанельных швов, окрасили 48 м² фасада. Также ремонтируют отмостку и входные группы. Особое внимание при проверке уделили безопасности работ. Подрядчик переставляет строительные леса на другую сторону здания, чтобы продолжить ремонт ограждений лоджий и балконов.

Жители обратились к главе округа с рядом вопросов, в том числе о протечках в подвалах. Все обращения передали профильным службам и взяли в работу.

«Подрядчик планирует закончить ремонт к концу ноября. Понимаем, что приближается зимний период, поэтому требуем максимально оперативного выполнения работ. Вопросы жителей по протечкам в подвале взяла в работу управляющая компания, а капитальный ремонт кровли запланирован на ближайшие три года», — отметил Сергей Мужальских.

На объекте работают от 20 до 25 специалистов. Организация, осуществляющая технический надзор, постоянно контролирует качество и объемы работ. Полностью завершить капремонт фасада планируют до 30 ноября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.