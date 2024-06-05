Глава Ступина обсудил с жителями капремонт стационара в Михнево

Строительные работы по капремонту стационара в Михнево обсудил глава городского округа Стуино Сергей Мужальских с жителями поселка. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Смешанная поликлиника с современным оборудованием появится на месте старого стационара в Михнево.

Капитальный ремонт — ключевой вопрос встречи главы городского округа Ступино, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских с жителями поселка Михнево.

Строительная готовность объекта — 60%. Работы включают в себя ремонт фасада, кровли, инженерных коммуникаций, электроснабжения и водоснабжения, отопления, канализации и кондиционирования, внутреннюю отделку помещений.

Здание стационара, в котором планируется разместить смешанную поликлинику, будет полностью обновлено. В поликлинике развернут дневной стационар по профилю «Терапия» на 20 коек, организуют хирургический прием с возможностью проведения малоинвазивных операций, также отделение лучевой диагностики.

«Здание полностью ремонтируем. Здесь появится новая мебель, современное диагностическое оборудование, высокотехнологичное тяжелое оборудование, такое как рентген, флюорограф и другие. К концу этого года строительство планируем завершить», — отметил Сергей Мужальских.

Помимо этого, руководитель муниципалитета рассказал о льготах, принятых на федеральном, реагиональном и местном уровнях для привлечения новых специалистов. В их числе: компенсация аренды жилья, доплата «Молодым специалистам», «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земля врачам» и другие. Для врачей-педиатров существуют дополнительные меры социальной поддержки: служебное жилье с возможностью приватизации, единовременная выплата для переезда из другого региона.

«Меры соцподдержки помогают в привлечении кадров из других регионов. В этом году в Ступинскую клиническую больницу пришло работать более 20 врачей. К сожалению, наблюдается дефицит специалистов в некоторых направлениях медицины. Совместно с больницей проводим работу по приглашению врачей в округ», — сказал Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.