Глава Шатуры Николай Прилуцкий посетил стройплощадку дома на улице Спортивной

сегодня в 16:57

В Шатуре на улице Спортивной идет строительство девятиэтажного жилого комплекса. Стройплощадку посетил глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий. Согласно проекту, дом включает два корпуса общей площадью около 9,5 тыс. кв. м., предназначенный для переселения порядка 600 жителей из домов, признанных аварийными.

Строительство ведется усиленными темпами силами примерно шестидесяти пяти рабочих, трудящихся ежедневно на строительной площадке. Депутат Государственной Думы Геннадий Панин подчеркнул важность реализации программы ликвидации ветхих жилых зданий, отметив, что данная инициатива является частью Народной программы партии «Единая Россия».

Таким образом, реализация проекта позволит обеспечить комфортное жилье жителям региона, ранее проживавшим в условиях непригодных для нормальной жизнедеятельности, подчеркивая заботу власти о благополучии населения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.