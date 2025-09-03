Глава Щелкова проверил ход строительства бассейна в поселке Монино

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков осмотрел ход строительства современного плавательного бассейна в Монино. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект станет одним из ключевых спортивных центров округа. Его общая площадь превысит 2,4 тыс. кв. м. Здесь разместятся бассейн на шесть дорожек, зал сухого плавания, раздевалки, медицинский кабинет, а также помещения для администрации и охраны. Вокруг здания обустроят парковку, тротуары, проезд и зеленую зону с лавочками.

По словам Андрея Булгакова, для жителей Монино этот комплекс имеет особое значение.

«Когда-то здесь занимались герои нашей страны. Мы возвращаем этой локации жизнь и создаем современное пространство для здоровья и развития. Уверен, новый бассейн станет центром притяжения для тысяч людей», — сказал глава округа.

На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 22%. На площадке трудятся более 40 специалистов и три единицы техники. Уже возведены стены и перегородки, идет монтаж конструкций вокруг чаши бассейна.

Сдача объекта запланирована на 2026 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.