Глава Раменского округа Эдуард Малышев оценил готовность ФОКа на улице Махова

«Радует, что строительство уже полностью закончено — теперь в ФОКе кипит финальная уборка», — написал глава Раменского округа в соцсетях.

В бассейне чаша уже заполнена водой, автоматическая система очистки работает бесперебойно. Корты для бадминтона отличаются функциональностью и удобством. В раздевалках все продумано до мелочей для комфорта посетителей, включая специально оборудованные места для людей с ограниченными возможностями, чтобы каждый мог чувствовать себя здесь уютно.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Борисоглебский» в ближайшее время будет готов принять спортсменов и организовать соревнования. Вскоре его двери распахнутся для жителей округа, предоставив всем прекрасную возможность заниматься спортом и хорошо проводить время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.