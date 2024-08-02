Глава Пушкинского вместе с депутатом Госдумы оценили ход ремонта спорткомплекса

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов совместно с главой Пушкинского Максимом Красноцветовым и депутатом Мособлдумы Михаилом Жданом с рабочим визитом посетили территорию физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино». Здесь стартовал масштабный ремонт, который преобразит объект до неузнаваемости, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вместо устаревшего поля появится современное футбольное поле с искусственным газоном, отвечающим самым высоким стандартам FIFA. Благодаря системе подогрева и освещения тренировки и матчи смогут проводиться круглый год. Комплекс будет значительно расширен: появятся комфортабельные трибуны, раздевалки, душевые, туалеты и площадки для сдачи нормативов ГТО. Реализация проекта осуществляется в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья», которая направлена на развитие спортивной инфраструктуры региона. Включение ФСК «Пушкино» в программу стало результатом многочисленных обращений жителей, так как комплекс расположен вблизи жилых кварталов и пользуется большой популярностью у местных жителей. Работы ведут с особой тщательностью, ведь качественная подготовка основания — залог долговечности и надежности нового газона.



Специалисты создают прочное основание, которое выдержит перепады температур и возможные подвижки грунта. На сегодняшний день старый газон демонтирован, система дренажа обновлена, старые беговые дорожки разобраны (в рамках проекта их тоже заменят на современные). Строительный мусор вывезен, а работы по укладке нового покрытия и устройству системы водоотведения уже в полном разгаре. Планируется, что новый спортивный комплекс будет готов к сентябрю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе начали капремонт 11 объектов, 2 из них уже открыли для жителей — это стадион «Трудовые резервы» в Наро-Фоминске и спорткомплекс «Юность» в Химках.

«В следующем году завершим работы на оставшихся объектах: спорткомплекс „Орион“ в Балашихе, спорткомбинат „Строитель“ в Наро-Фоминске, стадионы „Чайка“ в Королеве, „Старт“ в Ногинске, „Гидросталь“ в Чехове, „Авангард“ в Коломне, спорткомплекс в Ступино, бассейн „Бриз“ в Дмитрове и бассейн „Чайка“ в Пересвете», — добавил Воробьев.