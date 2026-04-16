Глава Павлово-Посадского округа проверил капремонт стадиона

Проверка хода капитального ремонта Филимоновского стадиона прошла 15 апреля в Павлово-Посадском округе. Глава муниципалитета Денис Семенов оценил выполненные работы и потребовал усилить контроль за сроками реконструкции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе инспекции Денис Семенов отметил, что на объекте уже завершено устройство дренажной системы футбольного поля. Рабочие приступили к укладке щебня и геотекстиля, подготовили котлованы под установку освещения и монтируют трибуны на площадке для мини-футбола.

При этом глава округа выразил обеспокоенность темпами работы подрядчика. Он подчеркнул необходимость усилить контроль за соблюдением графика, чтобы избежать срывов и завершить реконструкцию в установленные сроки.

После обновления стадион получит современное футбольное поле с профессиональным дренажем, систему освещения для вечерних тренировок, трибуны для болельщиков и площадку для мини-футбола. По словам руководителя муниципалитета, объект станет центром спортивной жизни микрорайона.

«Спорт — это здоровье жителей, развитие молодежи и место, где рождаются будущие чемпионы. Мы сделаем все, чтобы этот стадион стал востребованной площадкой для занятий», — заявил Денис Семенов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.