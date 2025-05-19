Глава округа Пушкинский проверил ход капремонта образовательных учреждений

17 мая глава округа Пушкинский Максим Красноцветов провел ряд рабочих выездных встреч на социальных объектах, где активно ведется капитальный ремонт. Первая точка выезда — Ашукинский образовательный комплекс. На объекте уже завершен демонтаж. Сейчас работники выполняют установку окон, готовят полы под стяжку, штукатурят стены, монтируют электролинии. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На объекте трудятся 45 человек, общая готовность учебного учреждения — 41%. Работы планируют завершить в августе 2025 года, чтобы в сентябре дети смогли начать учиться в обновленном здании.

Вторая локация — детский сад «Ромашка» «Образовательного центра № 7» в Ивантеевке. Там также ведется капитальный ремонт.

Здание было построено в 1962 году и давно требовало обновления. На объекте сейчас трудятся 30 человек. Проводится установка перегородок, рабочие штукатурят стены, монтируют окна и отопительные системы.

«Объект сложный, сейчас мы разошлись с подрядчиком во мнениях по ряду вопросов, через неделю будем принимать решения и находить компромисс. Все, что касается детей, — первостепенно для нас. Работам уделяем пристальное внимание», — прокомментировал глава округа Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.