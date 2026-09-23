Глава Одинцовского округа проверил стройку «Вяземы парка» 22 сентября

Жилой комплекс строят на улице Городок-17. Он будет состоять из четырех жилых башен в составе двух корпусов. В первом корпусе монолитные работы идут на уровне 11-го и 15-го этажей, его готовность составляет 20%. Во втором бетонируют 9-й и 12-й этажи, готовность — около 16%.

«До конца года застройщик планирует завершить монолитные работы, установить окна и закрыть тепловой контур, чтобы перейти к внутренней отделке», — сообщил Андрей Иванов.

На площадке работают 90 человек, задействованы четыре башенных крана и другая техника. Первый корпус планируют сдать во втором квартале 2027 года, второй — в третьем. Для переселенцев из аварийных домов № 1 и № 3 на улице Институт застройщик изменил планировки 64 квартир второго корпуса. Работа над планировками еще 71 квартиры продолжается.

Проект предусматривает детский сад на 225 мест и школу на 550 учеников. Оба объекта должны построить до 2031 года. Также запланированы поликлиника на 61 посещение в смену, котельная, многоуровневые паркинги на семь и девять этажей, кладовые и подземные парковки под каждым корпусом.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы по возведению многоэтажного дома в поселке Южный в Подольске. Всего таких МКД для расселения аварийного жилья будет два.

«Мы с жителями проводили здесь закладку первого камня и вот видим, что сегодня дом построен уже на уровне 15-го этажа. Задача — закрыть контур этой осенью, чтобы в первой половине следующего года порядка 400 человек смогли уже переехать в современное жилье из безнадежно устаревших бараков. Мы очень надеемся, что и взрослые, и дети, которые здесь живут, будут довольны», — отметил Воробьев.