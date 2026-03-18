Глава Одинцовского округа проверил капремонт водосетей

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в поселке Лесной Городок проверил 17 марта глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Работы ведутся по госпрограмме и Народной программе «Единой России», обновят 1672 метра коммуникаций для 32 домов и четырех соцобъектов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт проходит в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». После завершения работ обновленные сети будут обеспечивать водой более 14 700 жителей Лесного Городка.

«В начале марта на объект вышел новый подрядчик. Он исправляет ошибки, которые допустила предыдущая организация. В частности, по водопроводным камерам — основания были выполнены с перепадами. Эти недочеты сейчас устраняются. На улице Фасадная сети готовы на 60%. На Молодежной — уже готовы к переключению. Всего предстоит выполнить более 20 переврезок», — сообщил Андрей Иванов.

Глава округа поручил вести работы параллельно, чтобы завершить переподключение и благоустройство в начале лета. До последнего звонка необходимо заасфальтировать котлованы у Лесногородской школы. Подрядчик также должен представить график переврезок, чтобы жителей заранее информировали о возможных ограничениях. Сейчас на объекте работают пять бригад — более 20 человек и три единицы техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.