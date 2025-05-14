Глава Одинцовского округа проверил ход капремонта дома № 8 в поселке Назарьево

Так, в 2024 году подрядная организация «ТИВОЛИОН» капитально ремонтировала скатную крышу здания, но работы выполнялись с нарушениями — жильцов верхних квартир периодически подтапливало. В этом году другой подрядчик — «ПРОФСТРОЙ» — восстанавливает его деревянный фасад. Глава Одинцовского округа подчеркнул, что в течение лета Фонду капитального ремонта необходимо закрыть все вопросы, связанные с кровлей и ремонтом вентиляционных шахт.

«Сейчас в доме № 8 восстанавливают деревянный фасад: подрядчик полностью меняет обшивку, прокладывает утеплитель и обрабатывает все огнебиозащитными составами. Работы идут с марта, завершить фасад планируют в июле. Цвет жильцы выберут вместе — так же, как решали и по другим адресам с деревянной отделкой. Важно, чтобы все было не только добротно, но и красиво. Отдельное внимание — крыше. Ее ремонт в прошлом году оставил вопросы, особенно у тех, кто живет на верхних этажах. Сейчас задача Фонда капитального ремонта — найти подрядчика, который устранит все недоработки, включая вентиляционные шахты. Сделать это нужно до осени, пока позволяет погода», — сообщил Андрей Иванов.

Двухэтажный дом № 8 был построен еще в 1952 году, в нем насчитывается всего 8 квартир. Также в этом году силами подрядных организаций фонда капитального ремонта в поселке обновят фасады еще двух жилых домов — № 11 и 5. Как сообщалось ранее, в краткосрочный план программы областного фонда капитального ремонта на 2023–2025 годы на территории Одинцовского округа включены 268 жилых зданий. В частности, в 183 многоквартирных домах отремонтируют кровли, в 99 — внутренние инженерные системы, в 70 — фасады, в 12 — лифты.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.