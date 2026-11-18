Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 17 ноября проверил амбулаторию в ЖК «Жаворонки Клаб», где завершены строительно-отделочные работы. Первых пациентов учреждение должно принять в январе 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В амбулатории в ЖК «Жаворонки Клаб» завершили строительно-отделочные работы, смонтировали и разместили в кабинетах мебель и основное оборудование. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поручил в течение двух недель полностью подготовить объект к передаче на баланс муниципалитета.

«После того, как амбулатория будет передана округу, мы сможем перейти к завершающему этапу — запустить процесс лицензирования. Полностью закончить все процедуры планируем до конца декабря, а уже в январе следующего года медицинское учреждение должно принять первых пациентов», — отметил глава.

Амбулатория рассчитана на 71 посещение в смену. Здесь предусмотрены детское и взрослое отделения, кабинеты неотложной помощи, прививочный блок, а также кабинеты педиатра, терапевта, гинеколога и стоматолога.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.