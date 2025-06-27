Глава Луховиц Тимохин и депутат облдумы Коркин проверили капремонт Фруктовской школы

В поселке Фруктовая продолжается капремонт школы, которая носит имя Героя России Олега Малочуева. Строительная готовность объекта достигла 70%. Работы здесь ведутся с опережением графика. Ход капремонта проверили глава округа Луховицы, секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Тимохин и депутат Мособлдумы Максим Коркин, педагоги школы и родители учеников, активисты партийного проекта «Новая школа», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В здании Фруктовской школы, площадь которого составляет 3370 квадратных метров, подрядчики завершили работу над отоплением, водоснабжением, водоотведением и другими инженерными системами, провели электрические и слаботочные кабели, поставили окна и двери, выполнили работы по плитке и штукатурке. Школа уже готова на 2/3.

«Ежедневно на стройке работают до 40 человек, что позволяет держать хороший темп. Как отмечают подрядчики, самое сложное уже позади. Сейчас основной упор делается на отделку помещений и фасада, благоустройство пришкольной территории», — сказал глава Луховиц Сергей Тимохин.

Обновленная Фруктовская школа откроется 1 сентября этого года. Но строители планируют уже 15 августа передать здание педагогическому коллективу для подготовки к образовательному процессу и проведению Дня знаний.

«Приятно видеть, как преображается школа — это важный социальный объект для жителей Луховиц. Рад, что процесс идет без задержек, и все участники — от строителей до родителей — заинтересованы в качественном результате», — поделился мнением Максим Коркин.

Также в округе Луховицы капитально ремонтируются Белоомутская школа-интернат и Белоомутская школа № 2. Их тоже планируют открыть 1 сентября. Все 3 школы ремонтируются по президентской программе, при поддержке правительства Московской области и по Народной программе партии «Единая Россия». Также стало известно, что со следующего учебного года на капремонт уходит здание городского Лицея.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.