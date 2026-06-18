Глава Лосино-Петровского проверил строительство школы в Лукино-Варино

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Глава городского округа Лосино-Петровский 17 июня 2026 года проверил ход строительства новой школы в микрорайоне Лукино-Варино. Готовность объекта достигла 79%, работы ведутся по графику. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство общеобразовательной школы продолжается в микрорайоне Лукино-Варино. На прилегающей территории началось благоустройство, практически завершен монтаж инженерных коммуникаций: проложены электрические сети и установлена система вентиляции. В помещениях предусмотрены шумопоглощающие подвесные потолки для комфортного акустического режима, идет подготовка к монтажу оборудования пищеблока.

Отделочные работы вышли на финальную стадию, в ближайшее время строители приступят к малярным работам. Выбор цветовых решений для интерьеров планируют доверить родительской общественности.

Общая площадь здания составляет 15 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 1100 мест, в ней предусмотрены просторные учебные кабинеты, актовый зал, библиотека и спортивный блок.

«Школа рассчитана на 1100 мест. Скоро начнется формирование классов. До начала учебного года выполним все работы», — отметил Сергей Джеглав.

Проект реализуется в рамках народной программы партии «Единая Россия». Соблюдение сроков ввода объекта в эксплуатацию находится на особом контроле.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.