Глава Лосино-Петровского проверил ход капремонта школы № 2 имени Дагаева

Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход работ по капитальному ремонту школы № 2 им. В. В. Дагаева на улице Чехова. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках реализации госконтракта выполняются работы по ремонту фасада, кровли, отмостки и устройству спортивного ядра.

Также в мае непосредственно на объекте было проведено совещание в формате «СтройЧас» с родителями учеников. Где активные жители смогли лично поучаствовать в выборе колористического решения фасада.

В школе также предусмотрена установка беговых дорожек, в том числе для сдачи нормативных показателей, мини футбольное поле для игр, спортивная, волейбольная и баскетбольная площадки.

Кроме того, на территории школы реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на замену наружных сетей теплоснабжения.

Работы идут по плану. Полностью завершить капитальный ремонт планируется до конца лета, чтобы дети уже 1 сентября пришли в обновленную, современную школу, где созданы все условия для комфортного, безопасного и эффективного обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.