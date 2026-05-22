Глава Лобни проверила реставрацию Спасской церкви в Киово

Глава городского округа Лобня Анна Кротова проинспектировала ход реставрации храма Спаса Нерукотворного Образа в микрорайоне Киово. Работы идут по графику, завершить их планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова посетила один из главных исторических символов муниципалитета — Спасскую церковь, где продолжается масштабная реставрация памятника архитектуры. Руководитель округа оценила текущее состояние здания и пообщалась с представителями подрядной организации.

Глава подчеркнула, что восстановление объекта культурного наследия требует особого внимания и строгого контроля на всех этапах. По ее словам, важно сохранить исторический облик храма и обеспечить качество выполняемых работ.

Сейчас полностью демонтированы старые полы и перегородки на первом этаже, убраны изношенные трубы водоснабжения. Почти завершена выемка грунта, что позволит укрепить фундамент и подготовить основание для новых полов. Специалисты также приступили к вычинке исторической кирпичной кладки.

В июне планируется установить временную кровлю для защиты здания от осадков и начать реставрацию стропильной системы. Параллельно подрядчики проложат современные инженерные коммуникации — системы отопления, кондиционирования и электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.