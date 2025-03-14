Глава Люберец проверил ход строительства поликлиники на 300 посещений в смену

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил ход строительства новой поликлиники для взрослых и детей на 300 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В жилом комплексе «Люберецкий» строим современную поликлинику для взрослых и детей на 300 посещений в смену. В девятиэтажном здании площадью 64 тыс. кв. м разместятся консультативно-врачебное и акушерско-гинекологическое отделения, процедурный блок и блок лучевой диагностики, кабинеты физиотерапии и функциональной диагностики», — отметил Волков.

Он уточнил, что сейчас специалисты ведут внутренние отделочные работы, завершают монтаж фасада, а также внутренних инженерных систем и оборудования.

«Открыть поликлинику планируется в конце 2025 года, но мы будем вести работу с подрядчиком, чтобы сдать объект досрочно», — подчеркнул Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.