Глава Люберец проверил ход капремонта стационарного отделения больницы округа

«Капитальный ремонт стартовал в бывшей больнице им. Ухтомского — стационарном отделении № 2 Люберецкой областной больницы (Люберцы, ул. Кирова, д. 36, 36к.1). Здания 1940-х годов постройки, ранее капитально не ремонтировались. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева нам удалось включить объект в госпрограмму», — отметил Волков.

Глава Люберец уточнил, что сейчас активно ведутся демонтажные работы, вывоз строительного мусора.

«Полностью завершить капитальный ремонт планируется во II квартале 2026 года», — подчеркнул Волков.

Ранее сообщалось о капитальном ремонте здания детского стационара Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД). Полное завершение работ на объекте планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.