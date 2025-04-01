Глава Красногорска Дмитрий Волков проконтролировал ремонт детсада № 5 в округе

Строительная готовность на данный момент приближается к экватору. В планах — полное обновление здания, начиная от внутренних помещений, кровли, фасада до укомплектования мебелью и оборудованием.

«Уделим особое внимание благоустройству прилегающей территории, где в рамках новых стандартов появятся детские площадки, беседки и малые архитектурные формы. Сегодня наряду со строительством новых объектов, реализуем большую программу капитального ремонта наших „мудрых“ учреждений, поставив задачу ремонта детских садов и школ, построенных десятилетия назад», — прокомментировал Волков.

Также он выразил благодарность родительскому сообществу за понимание в части временных неудобств и ту вовлеченность, которую они проявляют на всех этапах работ.

1 сентября 2025 года дети пойдут в обновленный детский сад.

Мониторинг прошел в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.