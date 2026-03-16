Глава Клина проверил капремонт семи домов в Высоковске

сегодня в 16:25

Капитальный ремонт семи домов продолжается на улице Текстильной в Высоковске городского округа Клин. Ход работ проверил глава округа Василий Власов. Программа рассчитана на 2026–2028 годы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Клин реализуют краткосрочную трехлетнюю программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2026–2028 годы. В Высоковске подрядчик обновляет семь домов мансардного типа на улице Текстильной.

Сейчас специалисты ремонтируют кровли. Они меняют металлическое покрытие и водостоки, обновляют паро- и гидроизоляцию, частично заменяют деревянные конструкции и полностью — обрешетку.

«Работаем 24 на 7, без выходных. Меняем металл, водостоки. Обновляем пароизоляцию, гидроизоляцию. Частично меняем деревянные конструкции и полностью обрешетку», — пояснил начальник участка подрядной организации Александр Зафаров.

Завершить работы на улице Текстильной планируют к концу мая.

Глава городского округа Клин Василий Власов отметил, что за три года в округе капитально отремонтируют 76 домов, из них 32 — в этом году. В планах обновление семи фасадов, 14 кровель и 10 внутренних инженерных систем.

С 2020 года по программе капитального ремонта в округе привели в порядок более 340 многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.