Глава Химок проверила ход ремонтных работ в детском саду при лицее № 7

Капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 7 в Химках выполнен почти на 40%. Ход работ проверила глава городского округа Елена Землякова вместе с заместителем министра строительного комплекса Московской области Вячеславом Бетиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Общая площадь работ здесь составляет более 2 тыс. кв. м. Сейчас специалисты приступают к штукатурке стен, устройству усиления фундамента и кровли. Черновые отделочные работы планируют завершить в течение 20 дней. Впереди — обустройство входной группы, чистовые отделочные работы, отделка фасада, монтаж инженерных систем и коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории», — отметила Елена Землякова.

Планируется, что ремонт в дошкольном отделении будет завершен к новому учебному году.

При проектировании детского сада уделили особое внимание созданию комфортной и безопасной среды. Для малышей будут созданы уютные и светлые групповые и игровые комнаты, оснащенные всем необходимым для занятий.

Кроме того, в саду предусмотрен современный физкультурный зал, где дети смогут заниматься спортом. Зал оборудуют всем необходимым инвентарем для разнообразных занятий: от гимнастики до подвижных игр.

Площадки на улице оборудуют качелями, горками и песочницами, чтобы каждый ребенок мог найти занятие по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.