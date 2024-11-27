Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав проверил ход строительство стадиона на улице Дзержинского

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил ход работ строительства мини-стадиона на улице Дзержинского в Свердловском. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Идет установка и благоустройство футбольного поля, а также волейбольной площадки, комплекса для подготовки к ГТО и воркаута. Также установят освещение, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». Кроме того, здесь будут две теплые раздевалки с душевыми и санузлами.

Сейчас строительная готовность составляет 92%, но сроки проводимых работ на стадионе затягиваются.

Подрядчик заверил: еще неделя, и объект будет готов приносить радость, здоровье и отличное самочувствие жителям Свердловки. Они давно его ждут. Прежний стадион был неудобный, да и формат его давно устарел.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.