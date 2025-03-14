Глава Егорьевска проинспектировал ход капремонта стадиона «Мещера»

На стадионе спорткомплекса «Мещера» в Егорьевске продолжается капитальный ремонт. По информации подрядной организации, готовность выполненных работ составляет 19,5%. Полностью завершены демонтажные работы в административном корпусе и на самом стадионе. На объекте работают 18 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ход работ проинспектировал глава округа Дмитрий Викулов, его заместители и представители профильных ведомств.

Глава муниципалитета проверил, как ведется устройство внутренних перегородок с учетом перепланировки в помещении, а также осмотрел работы по разработке грунта нового футбольного поля. На последнем не только появится искусственное покрытие и беговые дорожки, но и система подогрева.

«С 2008 года обсуждался вопрос о включении стадиона СК «Мещера» в программу капитального ремонта. Обновленный стадион сможет не только удовлетворить потребности спортсменов, но и стать площадкой для массовых мероприятий, привлечь больше молодежи к спорту и здоровому образу жизни. После завершения ремонта спортивный комплекс «Мещера» станет современным многофункциональным спортивным объектом», — отметил Викулов.

Подрядчик заверил, что работы идут в соответствии с графиком. Капитальный ремонт старейшего спортивного объекта города планируют завершить до конца 2025 года. Здесь заменят наружные инженерные сети и трибуны, установят новые мачты освещения и табло. Обновятся другие спортивные зоны.

Не останется без обновлений и административно-спортивный корпус: здесь рабочие выполнят отделку внутренних помещений, заменят кровлю, сантехническое оборудование, окна и двери, а также обустроят новую входную группу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.