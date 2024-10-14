Глава Домодедова обсудила строительство школы на 1650 мест в молодом районе

ЖК «Прибрежный парк» — один из самых молодых районов в Домодедово, поэтому возведение здесь социальных объектов на особом контроле. С педагогической и родительской общественностью в недавно открытом детском саду «Бригантина» встретилась глава Домодедово Евгения Хрусталева и обсудила строительство школы на 1650 мест.

На объекте полностью завершены монолитные работы, проведены работы на кровле и по тепловому контуру. Продолжается монтаж электрических систем и систем вентиляции, более чем на 50% выполнена черновая отделка помещений. На втором и третьем этажах здания уже устанавливают перегородки в классах, а на прилегающей территории стартовало благоустройство двора и спортивного ядра.

«С застройщиком всегда на связи. Со стороны администрации поставили условие о завершении строительства школы в 2025 году и ее открытии 1 сентября. В случае нарушения договорённости предусмотрены штрафные санкции. Надеюсь, до них не дойдет. Застройщик работы на объекте ведёт, также занимается поиском дополнительных бригад рабочих», — Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.