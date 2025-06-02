сегодня в 11:27

Глава Домодедова рассказала о ходе строительства социальных объектов в округе

В администрации Домодедово состоялся еженедельный штаб по строительству под руководством главы городского округа Евгении Хрусталевой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На повестке — обсуждение этапов строительства и капитального ремонта социальных объектов.

В ЖК «Прибрежный парк» продолжается возведение детско-взрослой поликлиники на 216 посещений в смену. На стройплощадке вбивают сваи для фундамента. Открытие учреждения запланировано на 2027 год.

Готовность детского сада на 150 мест в том же жилом комплексе — порядка 57%. Сейчас рабочие проводят устройство инженерных систем, электроснабжения, потолков.

«В связи с перераспределением рабочей силы на другие соцобъекты застройщик перенёс сроки ввода дошкольного учреждения на начало следующего года. Держим ситуацию на контроле», — отметила Евгения Хрусталева.

Продолжается капитальный ремонт двух детских садов в микрорайоне Западный города Домодедово.

Готовность «Полянки» — 54%. Сейчас монтируют систему отопления, делают чистовую отделку, устройство кровли и фасада.

«Отставаний от графика нет — учреждение будет готово встречать своих воспитанников 1 сентября», — подчеркнула Евгения Хрусталева.

В детском саду «Белочка» ведутся работы в подвале, идёт монтаж перегородок и замена окон. Однако из-за недобросовестного подрядчика ремонт идёт с существенным отставанием от графика. В администрации отметили, что принимают меры для исправления ситуации.

В июле начнется ремонт стадиона «Авангард». Сейчас идет процедура определения исполнителя. Будет заменено покрытие на футбольном поле и беговых дорожках, обновлена систему освещения.

Штабы по строительству проводятся в администрации Домодедово еженедельно и позволяют отслеживать ход строительных работ в городском округе.