Глава Долгопрудного проверил стройку школы №7 и детсада

Объезд образовательных учреждений прошел в Долгопрудном 22 мая. Глава округа Олег Сотник оценил ход строительства пристройки к школе №7 и капитального ремонта дошкольного отделения школы №9, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №7 продолжается строительство крупной пристройки. Сейчас на площадке вывозят порубочные остатки и прокладывают теплосети. В ближайшее время рабочие приступят к промывке, дезинфекции и врезке водопровода, а также установят шпунтовое ограждение котлована.

Олег Сотник обсудил с подрядчиком и руководством школы текущие вопросы.

«Стройка идет, но всегда бывают вопросы, которые требуют дополнительного внимания, чтобы маленькие простые задачи не тормозили большую стратегическую цель. Общий темп надо нарастить. У нас есть срок — 2028 год, и мы обязаны в него уложиться», — отметил глава округа.

Также он посетил спортшколу «Парус», где ремонтируют причал, и проверил работы в дошкольном отделении школы №9 на проспекте Пацаева, 3а. В здании выполняют гидроизоляцию цоколя, обустраивают входные группы и инженерные сети.

«Детский сад в графике, с подрядчиком мы в постоянном взаимодействии. Пока идет ремонт, приводим в порядок прилегающую территорию с точки зрения эстетики и функциональности, в целях повышения безопасности перенесем пешеходный переход», — сказал Сотник.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.