Глава Долгопрудного проверил ход строительства школы в мкр Центральный

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 11:05

Глава Долгопрудного Роман Истомин провел рабочий выезд на строительную площадку школы на 550 мест в мкр. Центральный. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На сегодняшний день, как доложили главе округа, на объекте идут работы по благоустройству, устанавливаются наружные витражи, проводится внутренняя отделка.

«На строительстве школы на 550 мест в микрорайоне Центральный — этап чистовой отделки помещений. На объекте сейчас трудятся 34 человека, уровень готовности — в пределах 80%», — отметил Истомин.

Глава округа посмотрел, как идут работы внутри здания. В санузлах и раздевалке укладывают плитку. В помещениях монтируют радиаторы, подвесные потолки

Планируется, что 1 сентября 2025 года эта школа откроет двери для своих учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.