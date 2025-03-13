Глава Долгопрудного проверил ход капремонта двух детских садов советской постройки

В Долгопрудном продолжается капитальный ремонт двух детских садов советской постройки — № 22 и 9. Накануне глава городского округа Долгопрудный Роман Истомин проверил ход работ на социальных объектах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Детский сад № 9 (ул. Северная, 5а) был построен в 1969 году. Он рассчитан на 280 детей, 12 групп. Общая площадь образовательного учреждения — 1 884 кв. м.

«Динамика хорошая: идут демонтажные работы, обустраиваются внутренние перегородки, идет подготовка стен под штукатурку. Планируется привести в порядок все внутренние помещения, обновить фасад, провести полную замену инженерных сетей, новой будет и кровля», — сообщил Роман Истомин.

Детский сад № 22 «Родничок» (ул. Октябрьская, д. 16а) был построен в 1964 году, рассчитан на 5 групп, включая одну ясельную.

«Это двухэтажное здание давно требует ремонта. Демонтажные работы выполнены на 95%, через три дня будут завершены. Все процессы — в плановом графике. Координируем, помогаем, продолжаем контролировать ситуацию», — сказал глава городского округа Долгопрудный.

Работы по капитальному ремонту здания детского сада № 22 проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.