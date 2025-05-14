Глава Чехова проверил строительство детской поликлиники

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин проверил ход строительных работ будущей детской поликлиники на улице Мира, рассчитанной на 500 посещений в смену. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

История объекта уходит корнями в далекий 1986 год, когда на этом месте было начато строительство детского соматического корпуса на 130 коек по проекту, разработанному в 1980 году. После возведения стен, работы прекратились, и с тех пор здание стало своеобразным памятником долгострою. Неоднократно предпринимались попытки его достроить и даже разрабатывались проекты использования здания под поликлинику, но все они не прошли согласования. За годы простоя конструкции здания пришли в негодность и обветшали.

В марте 2019 года обследование определило, что здание для дальнейшего использования непригодно и подлежит сносу. Тогда же губернатором Московской области Андреем Воробьевым было принято решение о строительстве на этом месте детской поликлиники на 500 посещений в смену.

«В настоящее время строительная готовность здания составляет более 60%. На объекте трудятся 116 рабочих и две единицы техники. В активной фазе находятся работы по монтажу теплотрассы. Внутри помещения идет устройство пола, внутренних перегородок, отопления и облицовка стен специальных помещений плиткой», — отметил глава округа.

Планируется, что к середине июня завершат работы по остеклению, а к концу месяца — обустройство фасада. После этого начнется отделка внутренних помещений. Все цветовые решения согласованы с главным врачом Чеховской больницы, а используемые материалы отличаются экологической и пожарной безопасностью. Они имеют длительный срок эксплуатации и предназначены для отделки медицинских учреждений.

Новая поликлиника будет оснащена современным оборудованием, в том числе тремя рентгеноаппаратами. Техника уже закуплена и, как только закончатся отделочные работы, сразу же начнется ее установка.

На третьем этаже будет расположено стоматологическое отделение с кабинетом рентгенодиагностики заболеваний зубов. А на четвертом — кабинеты массажа, залы для ЛФК, приемные физиотерапевтов и психологов.

Строительство идет согласно графику. Монтажные и отделочные работы подрядчик обещает завершить в IV квартале 2025 года. Открытие поликлиники запланировано на март 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.