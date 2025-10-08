Глава Чехова проконтролировал ход капитремонта детского сада на улице Монтажной

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал ход капитального ремонта детского сада на улице Монтажной, который является дошкольным отделением гимназии № 2. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря поддержке нашего Губернатора Андрея Юревича Воробьева, здание детского сада, которое было построено в 1953 году, вошло в государственную программу Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». На время ремонта воспитанники и педагоги детского садика временно размещены в соседних учреждениях.

В ходе ремонта в здании приведут в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения, инженерные сети отопления, канализации, систему водоснабжения, а также учреждение будет переведено на вторую категорию надежности электроснабжения. Здание полностью сохранит свой исторический фасад и бассейн — который всегда был его визитной карточкой. По окончании внутренних работ будет благоустроена прилегающая территория.

На данный момент на объекте трудятся 30 рабочих и 2 инженерно-технических работника. Ведутся работы по утеплению цоколя, прокладка труб отопления, бетонирование полов второго этажа, бурение отверстий под инженерные системы, разводка слаботочных систем и установка маяков под заливку на первом этаже.

«В ходе ремонтных работ была выявлена проблема с подтоплением подвального помещения, где располагались пищеблок и склад продуктов. В настоящее время подрядчик выясняет причину и продумывает варианты ликвидации проблемы. Срок завершения строительных работ запланирован на конец декабря этого года. Сейчас подрядчики имеют незначительное отставание, поэтому все силы и резервы бросили сюда, чтобы все работы завершить вовремя», — рассказал Михаил Собакин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.