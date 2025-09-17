Глава Богородского округа вручил жителям аварийных домов сертификат на новые квартиры

В июле 2025 года Федеральным законом в Жилищный кодекс РФ внесли изменения, благодаря чему у жителей аварийного жилья появилась возможность получения сертификата (денежного возмещения) на приобретение квартиры.

На территории Московской области фиксированная цена квадратного метра выкупаемого жилья у граждан — 174 тыс. 839 рублей. Сертификат дает право выбора. Благодаря сертификату можно самостоятельно выбрать то жилье, которое необходимо, и самое главное — сделать это в любом городе Подмосковья. Единственное условие — приобретение жилья возможно только в новостройке у застройщика.

Богородский округ являются лидером переселения из аварийного жилищного фонда по итогам 2024 года. И в настоящее время реализация данного направления успешно продолжается. Сотрудниками администрации была проведена большая работа по информированию в кратчайшие сроки людей о реализации данной государственной программы.

На сегодняшний день в округе заключено два соглашения с нанимателями жилых помещений на выдачу сертификата. Речь идет о семье Елены Богдановой, которая решила приобрести 3-х комнатную квартиру в г. Старая Купавна. А также о семье Александры Буровой, которая приобрела 2-х комнатную квартиру в г. Балашиха. Ранее они проживали в муниципальных квартирах в аварийном доме 22 на проезде Текстильщиков в г. Старая Купавна.

В рамках государственной программы срок расселения данного дома — 2027 год, равно как и для других аварийных домов в г. Старая Купавна по адресам: ул. Кирова, д. 9, ул. Матросова, д. 13, ул. Чернышевского, д. 4.

Способ расселения данных домов в рамках государственной программы — строительство нового МКД на месте переселенных и снесенных аварийных домов по ул. Чапаева. За 2024 год в Богородском округе сертификатом воспользовались 7 семей.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев, в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.