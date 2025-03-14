Глава Богородского округа контролирует ход капремонта школ

Глава Богородского округа лично проверил ход капитального ремонта в зданиях центров образования № 29 в п. Зеленый и № 23 в п. Обухово. В осмотре приняли участие профильные замглавы, руководство общеобразовательных учреждений, представители подрядных организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы были начаты осенью прошлого года. Школа в п. Зеленый 1985 года постройки. Общая площадь здания школы составляет 4 608,5,6 квадратных метров.

Проверяющие отметили, что с момента предыдущей инспекции сделан внушительный объем работ. Демонтажные работы выполнены на 86%, общестроительные работы на 45%. На объекте задействовано 35 человек.

В частности, ведется устройство кирпичной кладки, грунтовка и штукатурка стен, устройство стяжки пола и плитки.

Впереди еще предстоят кровельные и фасадные работы, благоустройство прилегающей территории.

Что касается центра образования № 23, то год постройки здания — 1937. Площадь объекта — 2060,3 кв. м. На стройплощадке задействован 41 рабочий.

Предстоит еще много работы. Обновить кровлю и фасады, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Нарушений графика работ нет. Сдать объекты планируется в 2025 году, к новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.