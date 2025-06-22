ГК «Самолет» согласовывает сделку о продаже проекта на Васильевском острове

Группа компаний «Самолет» ведет переговоры о продаже земельного участка площадью 3,8 га, расположенного на Васильевском острове в Петербурге. По предварительным оценкам специалистов, стоимость сделки может составить от 5 до 5,5 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Застройщик получил одобрение на реализацию проекта, предполагающего строительство 100 тыс. кв. м, из которых половина — жилые помещения. Объект может быть передан в распоряжение группы компаний ПСК, возглавляемой Максимом Штерном.

Изначально владельцем земельного участка было акционерное общество «Русский торгово-промышленный банк», которое впоследствии было ликвидировано. В 2019 году структура «Газпромбанка» приобрела участок на аукционе за 456 млн рублей, а в 2023 году его купила ГК «Самолет».

Как отметил директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов, «Самолет» мог продать земельный участок за 5-5,5 млрд рублей.

Ранее специализированный застройщик «Файв Старс» урегулировал спор с Генпрокуратурой РФ, заключив мировое соглашение по проекту курортного комплекса «Волна Резорт энд Спа» в Сочи. В рамках соглашения девелопер возведет в городе школу на 800 мест.