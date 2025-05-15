Девелопер сохранил курортный проект в Сочи через мировое соглашение

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Специализированный застройщик «Файв Старс» урегулировал спор с Генпрокуратурой, заключив мировое соглашение по проекту курортного комплекса «Волна Резорт энд Спа» в Сочи, сообщает «КоммерсантЪ» .

Это решение позволит компании завершить строительство на территории бывшего санатория «Весна», который ранее планировалось изъять в государственную собственность.

В рамках соглашения девелопер возведет школу на 800 мест в Сочи, которая станет компенсацией за спорный участок. Общий объем инвестиций в оба проекта составит 20 млрд рублей.

«Текст соглашения уже утвержден судом, что гарантирует сохранение прав дольщиков», — отметила владелец компании Юлия Хлуднева.

Конфликт возник в 2023 году, когда Генпрокуратура оспорила законность строительства на территории, относящейся к особо охраняемой природной зоне. Несмотря на первоначальное решение суда об изъятии объекта стоимостью 30 млрд рублей, сторонам удалось найти компромисс.

Курортный комплекс площадью 7,2 га создается на базе санатория «Весна», работавшего с 1970 года. Новый проект должен сочетать современную инфраструктуру с сохранением исторического облика территории. Сдача школы запланирована на 2028 год, что станет важным вкладом в развитие социальной инфраструктуры курорта.