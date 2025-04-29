ГК «Садовое кольцо» завершает обустройство внутренних помещений образовательного комплекса на территории ЖК «Тетрис»

ГК «Садовое кольцо» на 90% выполнила оснащение мебелью и оборудованием трехэтажного здания учебного комплекса в Красногорске общей площадью 7 тысяч кв м. Блок начальной школы рассчитан на 160 учащихся, дошкольное отделение — на 260 детей.

Жилой комплекс «Тетрис» состоит из девяти башен, расположенных по периметру приватного двора-парка без машин. В радиусе двух километров от комплекса находится пять крупных парков, включая Красногорский городской парк и ПКИО «Ивановские пруды». Напомним, на ежегодной премии «Рекорды рынка недвижимости 2024» ЖК «Тетрис» был признан «Новостройкой Подмосковья № 1» за уникальное сочетание яркой архитектуры, насыщенной инфраструктуры и выгодной локации. Сейчас все квартиры в 8 и 9 башнях можно купить с 15%-й скидкой.

Большинство помещений школы рядом с «Тетрисом» уже обставлены и укомплектованы всей необходимой мебелью и техникой в соответствии с требованиями ГОСТов. Идет финальное обустройство игровых комнат, учебных классов, административных и рекреационных пространств центра.

В групповых комнатах дошкольного блока расставлены столы и стулья из нетоксичных безопасных материалов. Всего установлено 400 стульев из массива сосны и фанеры в разных цветах: синем, желтом, зеленом, оранжевом, лайм. Собраны детские кровати из натуральной древесины, оснащенные приподнятыми бортиками. Расставлены канцелярские шкафы и модульные столы для коворкинга, комплекты скамеек с системами хранения вещей, стеллажи для игрушек, инвентаря, обучающих материалов и реквизита для театральных кружков. Вся мебель регулируется по высоте, подстраиваясь под возраст и рост детей, все поверхности тщательно отшлифованы. Для ребят приготовлены игрушки, музыкальные инструменты, конструкторы, настольные игры, тактильное лото — все, что может пригодиться для игр и занятий.

Кабинеты начальных классов наполнились демонстрационным оборудованием и лабораторно-технологическими приборами. В классах для изучения курса «Окружающий мир» появились пробирки, чашки Петри, лупы и микроскопы для будущих экспериментов по естествознанию и лабораторных работ. В учебе ребятам помогут объемные демонстрационные модели: «Уход за зубами», рельефный глобус «Строение Земли», макет «Круговорот воды в природе» и «Скелет человека».

В кабинетах для уроков черчения и ИЗО установлены магнитно-маркерные стенды, наглядные пособия, а также представлены изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного искусства: береста, гжель, хохлома и др.

Классы оснащены современным компьютерным оборудованием: мультимедийными видеопроекторами, интерактивными сенсорными досками, многофункциональными принтерами, компьютерами и ноутбуками.

Физкультурные залы укомплектованы спортивным инвентарем, установлено технологическое оборудование пищевых блоков, смонтировано технологическое оборудование актового зала. Завершается обустройство административных пространств.

В помещениях образовательного центра устанавливаются 11 ультразвуковых увлажнителей для поддержания благоприятного микроклимата.