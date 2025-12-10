ГК «Садовое кольцо» завершает монтаж инженерных систем в домах ЖК «Тетрис»

Ввод двух домов финальной очереди самого яркого жилого комплекса Красногорска «Тетрис» запланирован на II квартал 2026 года, сообщает пресс-служба ГК «Садовое кольцо».

Сейчас в шестом и седьмом корпусах выполняются инженерные и фасадные работы: строители монтируют направляющие и оконные откосы, устанавливают витражи на первых этажах, прокладывают системы отопления, электроснабжения, вентиляции и стояков.

В шестом корпусе продолжается устройство вентиляционных шахт на уровне 11-го этажа. На 16-м сделаны стяжки в местах общего пользования. В седьмом корпусе проводится монтаж направляющих, откосов и витражей на 1-м этаже. Параллельно рабочие устанавливают инженерное оборудование. На объекте также монтируются лифты и ведется устройство подпорной стены.

Жилой комплекс расположен в районе с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью. В пяти минутах ходьбы находится станция МЦД «Павшино».

На территории ЖК расположены уже действующие начальная школа, детский сад и торговый центр «Тетрис Молл». Квартал формирует комфортную среду для жизни, сочетающую городской ритм с домашним уютом.

Территория комплекса формируется как закрытое пространство без машин. Во дворах появятся озелененные маршруты для прогулок, детские и спортивные зоны, места отдыха. Такое решение позволит жителям проводить больше времени на свежем воздухе в спокойной среде.