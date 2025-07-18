ГК «Садовое кольцо» начала выдавать ключи собственникам второго корпуса ЖК «М_5»

Группа компаний «Садовое кольцо» приступила к вручению ключей новоселам второго корпуса ЖК «М_5» в Красногорске. В этом здании уже проданы 243 квартиры из 256 доступных лотов, сообщила пресс-служба компании.

Жилой комплекс «М_5» включает две 25-этажные башни. Первый корпус был сдан в эксплуатацию в декабре 2024 года. Оба здания возведены по монолитной технологии, оснащены панорамными окнами и угловым остеклением, при этом 50% квартир выходят на Москву-реку. Для комфорта жителей здесь установлены бесшумные скоростные лифты, а также системы видеонаблюдения и контроля доступа.

Проект расположен в тихом районе вблизи Москвы-реки, вдали от оживленных магистралей и промышленных зон. В корпусах предусмотрены наземные входные группы, кладовые помещения, колясочные и просторные холлы.

В пешей доступности от ЖК находятся ключевые социальные и инфраструктурные объекты, включая новую школу на 1 100 учеников. Ранее ГК «Садовое кольцо» также построила здесь детский сад «Сад Град», выполненный в виде сказочного замка. Район отличается удобной транспортной доступностью: рядом проходят скоростная линия МЦД, маршруты общественного транспорта, а также развязки Ильинского, Новорижского, Волоколамского шоссе и МКАД.

По результатам ежегодного конкурса «Топ ЖК — 2025» проект был признан лучшим в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Московской области».