ГК «Садовое кольцо» начала монтаж окон в двух башнях II очереди ЖК «Тетрис»

ЖК «Тетрис» из девяти разноцветных высоток расположен в Красногорске, всего в двух минутах от станции МЦД «Павшино». Сейчас там ведется монтаж окон в двух башнях II очереди, передает пресс-служба ГК «Садовое кольцо».

Помимо транспортной доступности к услугам жителей нового квартала будет все разнообразие коммерческой и социальной инфраструктуры города, парки, скверы и благоустроенные набережные.

В двух оставшихся домах второй очереди строительства яркого жилого комплекса на ул. Почтовой началась установка окон и завершается устройство кровли.

Кроме того, в шестой и седьмой секциях ведется кладка межкомнатных перегородок на 15 этаже и монтаж систем вентиляции. А в восьмой и девятой секциях ведется пусконаладка инженерных систем и выполняются отделочные работы.

Партнером по созданию общественных интерьеров квартала выступило архитектурное бюро Studio 211. Студия создала изящный лаконичный дизайн-проект, где свет, воздух и умиротворение стали главными героями. Подъезды домов решены как многофункциональные пространства, в которых предусмотрено всё самое важное: просторные помещения для колясок, лобби для комфортного ожидания, возможность подзарядить телефон, сидя на диванах и наблюдая за ребенком, гуляющим во дворе. Каждый предмет и текстура точно вписываются в общую композицию и создают уютное, гармоничное и целостное пространство. Особое внимание уделено доступности: входы на территорию и в подъезды расположены на уровне земли, что позволит жителям легко завозить коляски и другие колесные средства.

Сейчас на прилегающей к домам территории выполняется благоустройство и озеленение.

Проектировщики «Тетриса» искусно соединили эстетику и практичность, нашли неординарные решения при компоновке территории и максимально расширили возможности досуга для жителей всех возрастов. Среди деревьев и кустарников строители обустраивают детские и спортивные площадки, беседки и удобные скамейки. Двор будет полностью свободен от машин. Отсутствие автомобилей сделает территорию безопасной для детей, уменьшит шум и значительно повысит качество жизни.

Внутри стилобата расположатся инфраструктурные объекты, обслуживающие нужды жителей квартала. Сейчас на его крыше, среди зелени обустраивают места для отдыха или удаленной работы на свежем воздухе — на всей территории комплекса будет бесплатный Wi-Fi.

Внутри квартала уже возведен и сдан в эксплуатацию образовательный комплекс с детским садом на 260 воспитанников и начальной школой для 160 учеников.

Завершить строительство и полностью ввести все башни комплекса в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.