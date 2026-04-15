ГК ФСК построит 16 соцобъектов в Подмосковье до 2035 года

ГК ФСК возведет 16 объектов социальной инфраструктуры в рамках программы КРТ в Подмосковье до 2035 года. В школах и детских садах создадут 13,8 тыс. мест для детей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В портфель девелопера вошли 7 школ на 9,6 тыс. учеников и 9 детских садов более чем на 4 тыс. воспитанников. Новые учреждения обеспечат социальной инфраструктурой развивающиеся микрорайоны региона.

Основной объем строительства сосредоточен в Ленинском городском округе. Под брендом «1-й ДСК» компания реализует проекты «Южная Битца», «1-й Донской» и «1-й Южный». Здесь планируется возвести восемь социальных объектов. Школа на 1150 мест готовится к вводу в эксплуатацию — это шестой и последний соцобъект в микрорайоне «Южная Битца», где уже сданы 11 жилых домов.

Еще восемь образовательных учреждений построят в Химках в составе ЖК «1-й Химкинский» и «1-й Шереметьевский». В последнем до конца текущего года планируют ввести муниципальную школу на 1100 мест. Здание переменной этажности оснастят двумя спортивными залами, актовым залом на 550 мест, библиотекой, лабораториями и выставочными пространствами. В школе также предусмотрен бассейн.

Сейчас ГК ФСК по программе комплексного развития территорий строит семь жилых комплексов на площади более 273 га. Социальная инфраструктура в рамках КРТ возводится за счет внебюджетных источников.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.