ГК ФСК начала строить школу на 1350 мест в Ленинском округе

Строительство школы на 1350 мест началось в жилом комплексе «1-й Донской» в Видном. Старт работ отметили закладкой капсулы времени, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ГК ФСК приступила к строительству школы в жилом комплексе «1-й Донской», который возводит под брендом «1-й ДСК». В церемонии закладки капсулы времени приняли участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, заместитель генерального директора по девелопменту «Московская область» Татьяна Кольцова и директор проекта ГК ФСК Сергей Пыров.

В здании переменной этажности — от трех до четырех этажей — площадью почти 17 тыс. кв. м разместят учебные классы, лаборатории, творческие мастерские и спортивный блок. На прилегающей территории оборудуют игровые и спортивные площадки, зоны отдыха с теневыми навесами и карман для высадки пассажиров.

Жилой комплекс строят по программе комплексного развития территорий. Проект включает два детских сада, один из которых уже сдан, школу и подстанцию скорой помощи. Девелопер также возводит наземный паркинг и обустраивает пешеходный бульвар. В дальнейшем планируется благоустроить прибрежную зону большого Пуговичинского пруда на реке Купелинке.

В Подмосковье девелоперы, в том числе ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, Level Group и «Брусника», строят инфраструктуру вместе с жильем в рамках комплексного развития территорий.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.