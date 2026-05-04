Гендерный дисплей никого не щадит: в Вологде нашли ЖК со стереотипными надписями

Блогер Алена (имя изменено) опубликовала видео с жилым комплексом в Вологде, на котором сделали стереотипные гендерные надписи.

«Гендерный дисплей никого не щадит», — прокомментировала россиянка.

ЖК состоит из двух половин розового и голубого цвета. На розовой части написано «покладистая», «умная», «верная», «идет за мужем». На голубом доме можно увидеть надписи «решительный», «идет к истине», «ответственный», «надежный».

Алена возмутилась тем, что надписи на ЖК явно говорят о мужчине, как об отдельной личности, а о женщине, как о той, что идет за мужем и «вся такая покорная и верная».

Подписчики девушки подтвердили, что этот дом реально существует. Они назвали дом ужасным и позорным, а надписи — «белибердой». Но были и те, кто защищал дом, а возмущения блогера назвал «чушью».

