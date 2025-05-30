ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» участвовал во встрече по оценочной деятельности

В пятницу состоялась научно-практическая конференция, которую ежегодно проводит ассоциация «Русское общество оценщиков». На мероприятии, в котором приняла участие заместитель директора ГБУ Московской области «Центр кадастровой оценки» Евгения Гольда, обсудили предстоящую государственную кадастровую оценку с использованием национальной системы пространственных данных, оператором которой выступает ППК «Роскадастр». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«В соответствии с ФЗ в ближайшие два года в Подмосковье будет вновь проведена переоценка недвижимости: в следующем году оценка коснется земельных участков, а в 2027 году — объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и др. Данный процесс крайне важен для государства, ведь именно эта стоимость отражается имущественных налогах, подчеркну, — справедливых налогах. Предыдущая оценка, которая охватила 4,1 млн земельных участков 9,5 млн объектов капитального строительства, продемонстрировала значительной рост: количество земельных участков увеличилось на 0,3 млн, а объектов капитального строительства — на 1,1 млн. Поэтому требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости», — сказала Евгения Гольда.

Замминистра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков прокомментировал, что новая массовая кадастровая оценка, которую проведет учреждение, будет проводиться с использованием единого программного обеспечения — НСПД. Общая цель: с помощью единой системы повысить точность результатов государственной кадастровой оценки.

При проведении кадастровой оценки правительство Московской области руководствуется следующими принципами: учитывается фактическое использование недвижимости, использование аналогов для оценки, близких по ценообразованию (виды объектов, удаленность от МКАД, направления федеральных трасс, коттеджные поселки), средний рост рынка недвижимости, индексация на инфляцию кадастровой стоимости. В данной работе в обязательном порядке результаты оценки согласовываются с главами муниципалитетов и обсуждаются с бизнесом, а также при проверке ошибок кадастровой оценки привлекаются специалисты мунземконтроля и БТИ Московской области для натурного обследования недвижимости.

Обращаем внимание, если вы хотите уточнить характеристики своей недвижимости — необходимо заполнить декларацию о характеристиках ваших объектов и направить ее напрямую в «Центр кадастровой оценки». Декларация подается в отношении каждого объекта недвижимости отдельно. Подать декларацию в электронном виде можно через портал РПГУ в рамках госуслуги «Подача декларации о характеристиках объекта недвижимости». Если сведения, содержащиеся в декларации, противоречат сведениям, содержащимся в ЕГРН, такая информация не учитывается бюджетным учреждением. Для внесения изменений в ЕГРН необходимо обращаться в Росреестр.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.